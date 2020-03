Expérience inédite, lundi matin, pour les gilles de l’An 2000 et les patients de revalidation.

L’an dernier, quelques gilles avaient eu une belle idée lors du carnaval : le lundi, en habits et sabots, panier d’oranges à la main, ils s’étaient rendus à l’hôpital de Nivelles où un de leur était contraint de garder la chambre. La visite, qui avait fait résonner les couloirs des sons des apertintailles, avait fait le bonheur de pas mal de patients.

© fifi



Ergothérapeute à l’hôpital et impliquée dans le folklore aclot, Audrey Selvais a eu envie d’aller plus loin. Elle a proposé qu’un bossage dans les règles de l’art puisse se dérouler dans les locaux du service revalidation. Il s’agit d’un service où les patients ne sont plus en phase aiguë : ils séjournent à l’hôpital parfois de longues semaines pour récupérer après un problème neurologique ou orthopédique, et l’activité permet de casser un peu leur quotidien en plus de mieux faire connaître les traditions nivelloises.

Défi relevé : lundi matin, six membres de la société des gilles de l’An 2000, quatre adultes et deux adolescents, ont été bossés dans une salle du service, sous l’œil attentif des patients. Des sacs de paille placés sur une bâche, un vrai “bosseur” – Frédéric Meurant – expérimenté pour préparer les gilles, l’aide des femmes pour les accessoires, tout a été fait comme à domicile. “On est un peu étonné d’avoir pu le faire, soufflait sur place Fred Bette, un des gilles. Mais c’est intéressant de faire un bossage dans ces conditions : le bossage, pour un gille, c’est un moment de partage et quand on lui donne un caractère social, c’est vraiment gai. Cela permet aussi de mettre en évidence le folklore de Nivelles.”

Confirmation du côté des patients. Voir des gilles débarquer à l’hôpital, pouvoir observer de tout près leur minutieuse préparation, discuter avec eux et leur entourage, cela change du quotidien. “Je suis ici depuis deux mois et pour moi qui habite à Bruxelles, les gilles, c’est quand même l’inconnu, sourit Nadia. En primaire, on avait dû apprendre par cœur les noms des différents accessoires du gille mais je ne me souviens de rien. C’est intéressant de voir ça de près. Regardez, c’est assez éprouvant pour eux : ils ont vraiment très chaud !”