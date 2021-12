Le cirque Stromboli avait prévu une féerie de Noël en l’absence de forains dans le PAMexpo, réquisitionné pour accueillir un centre de vaccination : " Par conséquent, on nous avait demandé d’être malgré tout présents et de prévoir quelques animations supplémentaires par rapport à nos prestations des années antérieures. Nous avions reçu l’assurance de rester ouvert lors du précédent Codeco. Nous avions donc prévu plusieurs animations pour les enfants dans le chapiteau d’accueil en plus des neuf spectacles programmés du 26 décembre au 9 janvier ", racontait ce vendredi Frédéric Dubois, directeur du cirque.