En mai 2019, le conseil communal approuvait la création d’une épicerie sociale. "Ensuite, le Covid est passé par là et a ralenti un peu le projet", indique la bourgmestre, Patricia Lebon. Mais trois ans plus tard, Au p’tit cabas de Rix vient de voir le jour. Gérée par le pôle "cohésion et action sociale" du service communal D’clic, cette épicerie sera dans un premier temps mobile.