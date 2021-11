Des clients qu’on envoie manger dehors sous les intempéries d’automne, cela fait presque honte à Maxence Van Crombrugge, propriétaire de plusieurs restaurants à Genappe et président de la Fédération Horeca Wallonie.

" On est tristes et gênés de faire manger des gens dehors. Ma grand-mère me disait souvent : ‘ne te lance jamais dans ce métier si tu n’es pas généreux !’ J’ai toujours fonctionné comme ça. J’accueille les clients comme des amis à ma porte. Et aujourd’hui, je suis obligé de les contrôler et d’en mettre certains dehors, alors qu’ils ne sont même pas malades… Cela me met vraiment en porte-à-faux avec mes valeurs. Dans notre métier, le Covid Safe Ticket (CST) personne ne s’en réjouit. Croyez-moi, je ne connais aucun restaurateur qui l’accepte de gaieté de cœur ."

Voilà des semaines que Maxence Van Crombrugge plaide auprès des autorités wallonnes pour qu’elles laissent aux restaurateurs le choix entre le CST ou l’application des gestes barrières. En vain. Ce 2 novembre, premier jour d’application du CST, est presque un jour de deuil pour ce restaurateur qui loue les valeurs de convivialité et d’accueil dans son métier. Créatif, il a donc pris quelques mesures pour atténuer les effets du CST. Ainsi, hier, il offrait l’apéro et des couvertures aux clients qu’il devait envoyer en terrasse. Par ailleurs, dans un autre de ses établissements, "Au milieu de Nulle part", Maxence Van Crombrugge a décidé de mettre à disposition l’espace verrière pour les personnes ne disposant pas du CST, dans le respect des règles de distanciation et d’aération. "C’est un geste qui a été très apprécié par nos clients, d’ailleurs nous sommes complets pour la semaine dans l’orangerie… Car il y a beaucoup de couples mixtes, où l’un est vacciné mais pas l’autre, par exemple."

"C’est une mesure guillotine"

Pour le président de la Fédération Horeca Wallonie, le choix opéré par le gouvernement est une mesure "guillotine" : " Ils n’ont fait preuve ni d’imagination, ni de créativité, ni d’audace. L’abandon des gestes barrières est une décision totalement irresponsable. Se laver les mains, utiliser du gel hydroalcoolique, filtrer l’air, garder des distances, etc. Tous ces gestes ont du sens. Ils sont sains. Même par rapport à la propagation d’autres virus d’ailleurs. On aurait pu les conserver. L’instauration du CST entraîne la décision pour beaucoup de ne plus venir au restaurant, parce que les gens, particulièrement les personnes âgées, ont peur ", déplore le restaurateur dont le secteur est déjà à genoux économiquement.

En cas de non-respect de l’application du Covid Safe Ticket, les sanctions pour les restaurateurs contrevenants sont redoutables… et redoutées : jusqu’à 2 500 € d’amende, voire une fermeture forcée qui peut aller jusqu’à trois mois.

" Notre seul tort est de travailler dans un secteur qui procure du plaisir aux gens, comme la culture, ou le sport, ou les événements… Je ne peux que constater que notre secteur est instrumentalisé. On nous utilise pour obliger les gens à se faire vacciner. Alors qu’aucune étude sérieuse ne démontre que les restaurants sont des lieux où les contaminations sont plus importantes qu’ailleurs. "

Signalons que l’Horeca n’est pas le seul secteur dont les voix s’élèvent contre le CST. Une action en référé citoyenne a été introduite ce 29 octobre par l’association de défense des libertés et de la vie privée Charta21, devant le tribunal de 1re instance (Bruxelles) pour suspendre l’utilisation du Covid Safe Ticket et de son application de contrôle "CovidScan", pour des raisons d’atteinte à la vie privée et à la protection des données.