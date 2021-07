Jeudi, c’était l’apocalypse dans les rues de Grez-Doiceau, noyées sous plus de cinquante centimètres d’eau. Quelques jours après la catastrophe, l’heure est au bilan. Et la question que tout le monde se pose, c’est de savoir si on aurait pu éviter ce désastre ? La réponse du bourgmestre, Alain Clabots, est sans équivoque. "Je pense qu’il faut relativiser et être réaliste : avec les trombes d’eau qui sont tombées sur la commune, je ne pense pas qu’on aurait pu faire quelque chose de plus."

