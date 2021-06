Depuis ce mardi 22 juin, la navette Autonome-e, qui circule à Louvain-la-Neuve, réalise son itinéraire complet. Après avoir traversé le carrefour à feux, elle roule maintenant en boucle dans le parc scientifique Einstein et effectue son itinéraire total entre la gare de Louvain-la-Neuve, depuis Georges Lemaitre, et le parc scientifique.

© TEC

L’expérience en est à présent à sa troisième et dernière phase de déploiement, et ce, jusqu’au 31 août 2021. Entièrement gratuite, elle transporte les voyageurs du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 10h30 à 18h30.

Cet été, la navette autonome sera présentée gratuitement par l’un des opérateurs aux groupes d’enfants qui participent aux plaines de jeux, tous les vendredis matins du 2 juillet au 27 août. Ils pourront embarquer dans la navette et l’expérimenter lors d’un parcours de 20 minutes entre l’avenue Georges Lemaitre et du parc Einstein, par groupe de 6 personnes à la fois.