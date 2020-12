À la tête de la boulangerie "Aux Petits-Fils", les Vandenbrande, artisans de père en fils !

Une nouvelle boulangerie-pâtisserie artisanale a ouvert à La Hulpe, non loin de la gare. À la tête d’ "Aux Petits-Fils", Didier, Bastien (19 ans) et Maxime (14 ans) Vandenbrande. Le père et ses deux fils qui représentent la 5e et 6e génération d’une longue lignée de boulangers, débutée en 1897 du côté de Tournai ! "Six générations pour le plaisir de vos papilles, c’est toujours ce qu’on répète aux clients. Ici, tout est artisanal, 100 % pur beurre et préparé à la main : viennoiseries, pâtisseries, les glaces et les sandwichs pour le midi, annonce fièrement Didier. Le respect de la blouse blanche, c’est important et je le rappelle tous les jours à mes enfants. "

(...)