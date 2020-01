Le Grézien affiche déjà ses ambitions pour son parti.

Ce dimanche, le Grézien Pascal Goergen a été élu à la présidence de DéFi Wallonie. Après une campagne très active et un programme clair et précis, le nouveau président de DéFI Wallonie, également échevin à Grez-Doiceau, a été élu par 61% des 177 votants (105 voix) et l'a emporté face à Patrice Horn, conseiller communal à La Hulpe (39% - 67 voix). La troisième candidate en lice avait, après sa non-élection en Province de Liège, décidé entre-temps de démissionner du parti...

Le Grézien est ravi et s'est déjà mis au travail. "En tant que jeune membre de DéFi, puisque je n'ai rejoint le parti qu'avant les élections communales, je suis enchanté d'avoir pu convaincre les membres de mon parti de me faire confiance, nous confie-t-il. Depuis ma désignation et surtout, mon discours, j'ai d'ailleurs déjà constaté avoir rallié plusieurs membres qui ne me connaissaient logiquement pas encore très bien."

Quelles sont les ambitions de Pascal Goergen? "Il est nécessaire d'avoir une présence dans les 262 communes de Wallonie. On doit dépasser les 5%! En Brabant wallon, on y arrive déjà. On constate que là où nous sommes présents, on tourne autour de 7 à 8% alors que là où seules les sections sont présentes, on obtient entre 4 et 6%. Lors des prochaines élections, nous devons avoir des députés à tous les niveaux!"

Un mot d'ordre pour le Grézien, DéFi devra se dresser comme une forteresse de la politique. "Et proposer une alternative au néo-libéralisme du MR et de la NVA, mais aussi à tous les extrêmes, de gauche comme de droite ! Nous réussirons ce pari uniquement si nous restons unis : la cohésion de groupe, le respect des valeurs, la politesse et le dialogue mutuel doivent être bien intégrés au sein du parti."