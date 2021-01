Depuis quelques jours, l’annonce d’une interdiction des voyages non-essentiels est au centre des discussions. Entre cette annonce, finalement décidée vendredi soir, et la mise à l’arrêt des remontées mécaniques dans les stations de ski en France, de nombreux Belges ont choisi de laisser leurs skis au placard cette année. Cela se ressent dans les magasins de sport qui proposent la location de matériel de ski, dont Patrisport, situé chaussée de Bruxelles, à Waterloo.

Denis Courtois, vendeur chez Patrisport, a dû organiser la saison d’hiver autrement. "C’est une année un peu spéciale à gérer, mais on s’adapte", explique-t-il. La crise sanitaire n’a en effet pas épargné le secteur du ski. En 2021, ce gérant n’a couvert que 10 % de son chiffre d’affaires habituel. Et malgré les changements de réservation qui s’enchaînent, celui-ci reste optimiste. Car si beaucoup annulent, certains préfèrent avancer leur départ plutôt que de renoncer aux vacances, ce fut le cas chez Martin Sport à Wavre cette semaine. "Les gens ont peur que les frontières ferment, du coup, je dirais qu’une bonne moitié de notre clientèle a décidé de partir plus tôt que prévu." Malgré tout, la foule habituelle de skieurs n’est pas au rendez-vous cette saison.

Cette année, autre changement majeur, le ski classique n’est plus la grande star du magasin. Il s’est fait dépasser par le ski de randonnée dont la demande a explosé de 400 %. Et puisque ce type de matériel est plus onéreux, Denis Courtois a choisi de le louer pour répondre aux attentes de ses clients. "On a décidé de lancer la location de ce matériel à nos frais vu la grosse demande de cette année", dit-il.

Alors ceux-ci pourront-ils chausser leurs skis durant les vacances de Carnaval ? Une avalanche de réponses est tombée ce vendredi soir suite au Comité de concertation, confirmant l’interdiction des voyages non essentiels jusqu’au 1er mars. Les skieurs devront encore attendre avant de fouler les pistes cette année.