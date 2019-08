Child Focus a lancé un avis de recherche ce mardi suite à la disparition samedi dernier de Geoffrey Manzi à Ottignies. Il est âgé de 15 ans (mais d'âge apparent 18 ans), mesure 1,84m et est de corpulence normale. Il a des yeux noirs et n'a pas de cheveux. Lors de sa dernière apparition, il portait un pantalon type randonnée "Quechua" kaki et baskets de randonnée grises et oranges.

L'organisme demande le partage de cet avis de disparition et de contacter Child Focus au 116 000 ou la police au 0800 30 300 à la moindre information.