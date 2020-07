La jeune femme âgée de 26 ans a besoin de soins médicaux urgents.

Ce mardi vers 6h20, Laura Grignard, une jeune femme âgée de 26 ans, a été vue à la gare d'Ottignies et a pris le train en direction de Namur. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Laura mesure 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les yeux bruns et de longs cheveux bruns bouclés. Elle a un piercing à la narine droite. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une jupe bleue, d'un débardeur clair et d'espadrilles claires. Cette personne a besoin de soins médicaux urgents.

Si vous avez vu Laura Grignard ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.

© D.R.