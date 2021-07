Après deux mois de préparation, le C-130 est désormais prêt à se dévoiler. Le public pourra découvrir cet avion de légende dès le dimanche 11 juillet, au Historical Center, le musée historique de la base. L’inauguration de l’avion muséalisé s’est déroulée ce jeudi, en présence de la ministre de la Défense notamment.

© Geerts

Le cargo militaire est arrivé fin avril à la base aérienne de l’est du Brabant wallon, après une polémique communautaire autour de la retraite de l’appareil. Pour rappel, certains parlementaires et anciens soldats flamands auraient souhaité que ce dernier C-130 conservé de la flotte aérienne belge finisse ses jours à la base de Melsbroek. La ministre Ludivine Dedonder (PS) a répété que sa volonté était de le confier au parastatal de l’État belge, le War Heritage Institute (WHI), qui a un projet muséal à Beauvechain.

© Geerts

Le "CH13", car c’est son code, repose donc au sein du musée historique de la base aérienne, à qui est revenu la responsabilité de le mettre en valeur et de le rendre accessible au public. "C’est un avion de légende qui méritait un accès au grand public, estime Guy Van Eeckhoudt, le président du musée. Il a fait des choses phénoménales, c’est une pièce historique désormais ouverte à la Nation."

Six bénévoles du musée vont jouer les guides pour les visites au public. "On va pouvoir raconter certaines anecdotes, la visite ne sera pas structurée. Elle sera générale et en fonction des questions, on rentrera dans les détails". explique Jean Piraerts, l'un des six guides, qui a piloté durant 10 ans ce C-130, en Afrique et en Amérique du Nord. Je suis heureux qu'on ait décidé au sein de l'État de le rendre accessible au public et de ne pas l'avoir envoyé à la casse. C'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait."

L’avion sera visible au musée du First Wing (20, rue Longue), tous les 2e et 4e dimanches du mois, de 14 à 18 heures, et le 1er dimanche du mois pour les groupes et selon les disponibilités des guides. Le prix d’entrée est de 7 euros. Réservation obligatoire : visite@1winghistoricalcentre.be ou au 0474/19.92.76.