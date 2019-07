L'un des six individus interpellés était en possession d'un cutter et d'un taser.





Un problème de stationnement serait à l’origine de la bagarre qui a éclaté non loin du McDonald’s sur la chaussée de Namur, a-t-on appris au près du parquet du Brabant wallon. Une voiture se serait parquée devant un garage provoquant la colère des propriétaires d'origine polonaise. S’en sont suivies des injures et des bousculades entre les différents individus.

Peu de temps après, les hommes dans la voiture ont fait appel à d’autres personnes. Ils étaient six en tout pour aller chercher des noises aux Polonais. Ils ont brisé deux fenêtres et brandit un taser. Les six hommes ont été interpellés par la police et auditionnés. Une procédure accélérée devant le tribunal a été lancée pour le propriétaire du taser qui possédait également un cutter.