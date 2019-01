Plusieurs dizaines d'emplois seraient menacés.

L'annonce, ce mercredi, de la convocation d'un conseil d'entreprise extraordinaire au sein du groupe NLMK Clabecq, jeudi matin, fait craindre un bain de sang social au sein de l'entreprise sidérurgique installée dans l'extrème ouest du Brabant wallon.

Ce conseil d'entreprise aura pour but d'évoquer "la situation économique" du site tubizien, pourtant considéré comme l'un des plus performants au niveau européen. Selon les syndicats, les investissements de la direction russe seraient insuffisants pour maintenir une usine compétitive. Côté FGTB, on évoquerait dès lors le licenciement de 150 personnes tandis que nos confrères de l'Echo parlent, eux, de 300 personnes licenciées.



« Les chiffres les plus fous à propos des pertes d’emploi qui pourraient être annoncées jeudi matin circulent sur la toile. Je ne sais pas d’où ils viennent: la réalité, c’est qu’on ne sait pas. Ce qui est certain, c’est qu’on s’attend à de très mauvaises nouvelles », précise Lahoucine Ourhibel, permanent CSC qui « suit » depuis de nombreuses années les péripéties au sein de NLMK Clabecq.

Ce mercredi après-midi, il veut rester prudent à propos du conseil d’entreprise extraordinaire convoqué jeudi matin. L’usine emploie actuellement 520 salariés et 70 intérimaires. La direction ne dévoilera ses intentions que jeudi et pour l’instant, tout le monde retient son souffle.

La CSC, dont des membres se sont déjà réunis mercredi après-midi à propos de la crise qui s’annonce, pointe déjà l’organisation au sein du groupe.

Pour Lahoucine ourhibel, le site de Clabecq est devenu un simple sous-traitant au sein de NLMK: il achète ses matières premières et revend les produits finis au sein du groupe, avec une faible marge bénéficiaire et sans maitriser ses prix de vente. Pointer la faible rentabilité de l’usine de Clabecq reviendrait donc, d’après les syndicats, à faire porter le chapeau aux travailleurs du site dans le cadre d’un changement de stratégie plus global.

« Ce n’est pas possible de considérer une nouvelle fois le personnel comme variable d’ajustement, indique le syndicaliste CSC. Nous analyserons les informations qui seront données par la direction jeudi matin, et on fera appel à un organisme indépendant pour élaborer des alternatives au bain de sang social qui pourrait être annoncé. »