Bonne nouvelle pour le Brabant wallon. S’il a parfois été pointé comme le mauvais élève en matière de sécurité routière, le dernier baromètre qui vient d’être publié par l’Institut VIAS (pour la sécurité routière) est particulièrement réjouissant pour la Jeune Province. Pour faire simple : le Brabant wallon est la seule province en Belgique où les indicateurs, tant du nombre d’accidents que de tués, sont à la baisse.

Plusieurs facteurs sont bien évidemment à prendre en compte et le premier, et plus important, c’est la crise sanitaire et le confinement, même réduit, qui a drastiquement réduit le nombre d’automobilistes qui sillonnaient nos routes en 2020. Mais pourtant, à la surprise générale, le Brabant wallon enregistre des chiffres plutôt étonnant malgré une reprise du trafic depuis 2021. “Les restrictions de déplacement en vigueur étaient en effet plus strictes l’an dernier et il n’est dès lors pas étonnant de constater une augmentation du nombre d’accidents un peu partout en Belgique", note le porte-parole de l’Institut VIAS. Le Brabant wallon déroge toutefois à la règle : c’est la seule province où ce nombre a diminué, passant de 434 à 431.”

Concrètement, cela correspond à une baisse, faible certes, de 0,7 %. Mais lorsque l’on compare les chiffres des autres provinces wallonnes, on se rend compte que le Brabant wallon est un très bon élève. La moyenne wallonne est à la hausse de 16,1 % (avec 4 441 accidents enregistrés depuis le 1er janvier). Les provinces wallonnes les plus accidentogènes avec la plus forte augmentation ? Liège (+27.5 %), le Luxembourg (+17.8 %) et le Hainaut (+13.1 %).

Des chiffres historiquement bas

Et quand on parle de bons résultats pour le Brabant wallon, c’est peu dire. Ce chiffre de 431 accidents sur les six premiers mois de l’année est tout simplement le plus bas de ces dix dernières années. À titre de comparaison, en 2012, pour la même période, on avait déjà enregistré 610 accidents, chiffre le plus haut de cette dernière décennie.

En ce qui concerne les usagers touchés par ces accidents, 58 piétons ont été impliqués, ce qui représente une hausse de 5,5 % par rapport à 2020 (55). Le nombre de cyclistes touchés, pourtant de plus en plus nombreux sur nos routes, est, quant à lui, en nette diminution : 20 % de moins par rapport à 2020. À l’époque, ils étaient 90 à avoir été impliqués dans un accident. Sur ces six derniers, ils ne sont “plus que” 72.

Une diminution diamétralement opposée à l’augmentation de cyclomotoristes impliqués dans un accident lors de ces six derniers mois. Si en 2020, ils étaient 17, depuis le 1er janvier 2021, 21 d’entre eux ont été touchés, soit une hausse de 23.5 %.

Enfin, on ajoutera que ces accidents ont touché 42 motocyclistes (+10.5 %), 348 automobilistes (-0.9 %), 26 camionnettes (-35 %) et 25 poids lourds (+47.1 %). Des chiffres encourageants même si la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et que sur les routes, la prudence est de rigueur à chaque instant.

Quatre tués en moins sur nos routes

Si le nombre d’accidents est à la baisse sur ces six premiers mois de 2021, l’autre bonne nouvelle, c’est la diminution du nombre de tués. Les routes brabançonnes wallonnes ont fait moins de victimes depuis le début de l’année par rapport à la même période, un an plus tôt.

Au niveau des chiffres, en 2020, sept personnes avaient perdu la vie sur nos routes au cours du premier semestre. Elles ne sont “que” trois depuis le 1er janvier 2021. Trois de trop, certes, mais quatre de moins en un an malgré tout. Globalement, la route a fait moins de victimes en Wallonie depuis le début de l’année puisqu’on enregistre 18 décès en moins avec, notamment, neuf victimes en moins pour la province de Hainaut.

Et pour la Jeune Province, ce chiffre de trois accidents mortels au cours de ce premier semestre est également historiquement bas. Jamais il n’y en avait eu si peu sur la dernière décennie. En 2012, pour la même période, on déplorait déjà 15 décès. Il y en avait également encore 11 en 2016 et 9 en 2019.

Quant aux usagers qui ont malheureusement perdu la vie dans un accident depuis le début de l’année, on déplore un piéton (il y en avait également un en 2020), un motocycliste (ils étaient 3 à avoir perdu la vie en 2020 pour la même période) et un automobiliste (2 pour le premier semestre 2020). Par contre, on ajoutera qu’aucun cycliste n’a perdu la vie suite à un accident (un seul en 2020) tout comme on ne déplore pas de victime du côté des cyclomotoristes.

J.Br.