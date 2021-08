Située à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine), le service résidentiel L’Edelweiss a été touché de plein fouet par les inondations et les enfants de 3 à 18 ans qui y étaient placés ont dû être relogés en urgence ailleurs, à plusieurs par chambre faute d’autres possibilités. Relayée par plusieurs médias, leur situation a ému jusqu’à Villers-la-Ville, où une vingtaine de dames appartenant au groupe “Je marche pour ma forme” ont décidé de se mobiliser.

“Nous avons des contacts avec un membre du conseil d’administration, explique Brigitte Hogge. Il explique que tout le rez-de-chaussée de l’institution a été dévasté. On leur a proposé une relocalisation à une trentaine de kilomètres mais ça sera très compliqué pour les parents. Ils préfèrent remettre en ordre le rez au plus vite et ajouter des conteneurs dans le jardin, les chambres à l’étage étant toujours utilisables. Mais il leur faut environ 300 000 euros.”

À Villers, pour aider l’institution à récolter cette somme, un événement solidaire sera organisé ce dimanche 15 août à partir de 13 heures Au départ du parking où a lieu le marché (rue de Marbais), des balades de 3 km, 6,5 ou 11 km et seront proposées pour 5 euros, et les participants pourront aussi goûter sur place et participer à une tombola. Un château gonflable est prévu pour les enfants.

L’initiative suscite déjà un bel élan de solidarité : la commune assure le soutien logistique, la Province offre l’assurance, les scouts mettent leur local à disposition, le comité des fêtes de Rigenée prête les tables et les chaises, des habitants et des commerçants offrent les gâteaux, les tartes et les lots de la tombola…

De quoi réduire les frais d’organisation à pratiquement rien, et ce qui garantit que tout l’argent récolté ce dimanche aidera l’Edelweiss.