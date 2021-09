Le principe est relativement simple : une fois l’application téléchargée - le prix de l’abonnement a été fixé à 8 euros par mois -, le parent choisit un "village", c’est-à-dire une école, une association ou un club où l’enfant doit se rendre. Les responsables de ces lieux valident alors l’inscription en attestant que le jeune est bien inscrit sur place, ce qui permet d’obtenir dans l’application un "badge de confiance".Ensuite, via un système de matching, les parents qui ont les mêmes attentes sont mis en relation et peuvent former un groupe.