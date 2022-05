Bonne nouvelle pour la Commune de Beauvechain qui a été sélectionnée pour un accompagnement en développement durable.

Pour ce faire, la commune a répondu à l’appel à candidature du SPW Intérieur qui proposait aux communes l’aide d’un coach pour faciliter leur transition vers un développement durable.

La stratégie wallonne pour le développement durable à l’horizon 2050 correspond à une Wallonie dans laquelle les citoyens pourront satisfaire leurs besoins et bénéficier d’une vie de qualité sans pour autant affecter les besoins et la qualité de vie des habitants des autres parties du monde et sans hypothéquer les ressources économiques, humaines et naturelles pour les générations futures. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, par la Wallonie, des 17 objectifs de développement durable adoptés au sein des Nations Unies en septembre 2015.

En quoi consiste l’accompagnement de Beauvechain vers un développement durable? "Un état des lieux de l’impact de la commune sera réalisé afin de programmer les actions les plus pertinentes à mener au niveau local pour contribuer aux 17 objectifs , souligne Brigitte Wiaux, échevine du Développement durable. Cela implique de considérer tant le fonctionnement interne de la commune, que ses missions/métiers et par conséquent une analyse stratégique de son 'modèle d’activité'".

Un groupe de travail avec des représentants de différents services, du CPAS, de la crèche communale et de la directrice générale a été constitué.

La première séance d’accompagnement a eu lieu le 29 mars. "À la suite de cette première séance, les membres du personnel ont réalisé individuellement l’exercice de priorisation des objectifs de développement durable qui faisaient sens pour la commune de Beauvechain".

Deux documents principaux ont servi de base de travail: le Plan communal de développement rural et le Programme stratégique transversal. Lors de la deuxième rencontre avec l’accompagnateur le 10 mai dernier, les participants ont travaillé à la matérialisation des objectifs prioritaires: quelles actions? comment les évaluer?

Et ensuite? "Après avoir consulté les parties prenantes externes, les objectifs de développement durable seront intégrés dans les outils stratégiques ainsi que dans le fonctionnement interne via une feuille de route. La dernière étape de l’accompagnement portera sur la communication", précise la directrice générale, Delphine Vander Borght.