Les botanistes de Natagora Brabant wallon ont découvert une plante exceptionnelle sur la place communale de Beauvechain. Appelée la Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum), cette astéracée est sur la liste rouge des espèces menacées. "C’est une plante annuelle, haute de 5 à 30 cm, qui fleurit entre juin et octobre. Les feuilles sont blanches soyeuses et les bractées sont blanc jaunâtre", détaille Vincent Bulteau, le conseiller en environnement de la commune. Tous les interstices des pavés seraient occupés par cette plante, ce qui représente une superficie de 1 160 m². "Ce doit être la plus grande population de Wallonie", se réjouit l’écoconseiller.