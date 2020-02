Atenor devrait introduire une demande de permis avec son nouveau partenaire.

La Société Atenor nous a informés récemment qu’elle retirait sa demande de permis pour le site des Anciennes Papeteries (pour la 2e phase du redéveloppement, NdlR), informe le collège communal la hulpois. Ce retrait intervient suite à l’accord de partenariat signé avec l’Immobilière du Cerf, propriétaire de la partie arrière du site."

Une décision qui était tout sauf inattendue pour la commune, surtout que la demande de permis (introduite en août 2019) avait été jugée incomplète par la Région wallonne. "Il était fort probable que ça arrive et c’est désormais officiel, confirme Xavier Verhaeghe, l’échevin de l’Urbanisme la hulpois. Ce qui est logique. D’autant qu’on avait poursuivi les discussions avec Atenor et qu’en l’état, on était toujours opposé à leur demande. Même si la commune ne peut remettre qu’un avis dans ce dossier."

Place désormais à une nouvelle demande de permis. Qui devrait être conjointe, au vu du partenariat signé entre Atenor et l’Immo du Cerf. "Un nouveau dépôt suivra probablement dans quelques mois, poursuit Xavier Verhaeghe. Mais si leur vision commune pourrait mieux correspondre à la vision communale du site, il est fort probable également qu’en termes de densité, on soit un peu au-dessus de ce que nous préconisons. Quoi qu’il en soit, nous poursuivons les réunions. Nous avons par exemple rencontré le ministre de l’Aménagement du Territoire, pour s’assurer que nos démarches aillent dans le bon sens. Notamment par rapport au changement de plan secteur que nous voulons pour le site - passer d’une zone industrielle à une zone d’intérêt communal - et nous sommes sur les bons rails."