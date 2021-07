C’est le cas de Bernard Haine et Véronique Vandeputte, des habitants de la rue de la Planche-au-Pêcheur depuis maintenant 35 ans. Le 4 juin et le week-end dernier, ils ont été victimes des orages qui ont frappé le Brabant wallon. Plus particulièrement, ils ont subi l’eau et la boue qui descendent de la chaussée d’Alsemberg et du champ de la rue Marius Wautier. L’eau a fini par stagner devant chez eux à environ 30 cm de hauteur.