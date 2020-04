Les autorités communales ont passé la commande et espèrent être livrées dans les 15 jours.





En attendant l'arrivée de ces 30.000 masques, les autorités communales continuent de compter sur ses "abeilles ouvrières" pour confectionner des masques à celles et ceux qui sont en première ligne et dans le besoin de manière urgente.









Cela faisait maintenant quelque temps que les Tubiziens attendaient cette annonce et il est un fait certain que l'arrivée, prochaine, de 30.000 masques pour l'ensemble de la population va en soulager plus d'un. En effet, les autorités communales viennent de passer une commande de masques afin d'ensuite les distribuer gratuitement à la population., confirme Michel Januth, le maïeur.La commande a été passée auprès d'une société mais vu le nombre de demandes venant des quatre coins du royaume.