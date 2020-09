Les parcs d’activité économique ont la cote dans le Brabant wallon. En témoigne la rapidité avec laquelle les espaces PME, les showrooms et les bureaux trouvent acquéreur. Véronique Forget, la directrice de l’Alliance Centre BW, association de plus de 300 entreprises du centre de la province, nous confirmait le manque d’espaces de ce type dans la région.

Des projets comme le Parc de l’Europe répond donc à une vraie demande dans le secteur. Et à quelques kilomètres de là, un projet semblable est en train de voir le jour. Baptisé Jaurdinia, ce nouveau parc d’activité économique s’étendra sur 14 ha, près de la N 25, à Mont-Saint-Guibert.

Le promoteur BVI.be détient un permis pour bâtir sur une superficie de 44 000 m². De cette surface, plus de la moitié, soit environ 24 000 m², est déjà réservée ! Les travaux ont démarré en début d’année et le premier bâtiment sera livré pour fin 2020. Il s’agit d’un espace de 6 000 m² pour une société américaine spécialisée dans la production de houblon, Yakima Chief, qui déménage du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Quelque 45 unités PME sont également en cours de construction et seront prêtes en juin 2021.

Début 2021 devrait débuter la construction de deux bâtiments de 4 200 m² qui sont, eux aussi, déjà réservés par deux sociétés, l’une dans l’automobile, l’autre dans l’alimentation.

S.G.