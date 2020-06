Affiches, exonérations, challenge photo… La Ville de Wavre a vu les choses en grand pour sa nouvelle campagne de communication.

La Ville de Wavre a levé sur sa nouvelle campagne de communication "bien@wavre". La mission est de servir de moteur à la vision positive que Wavre a de l’avenir et de la partager aux citoyens en stimulant les investissements en tous genres et en développant le sentiment d’appartenance des citoyens à la ville. La campagne est un levier d’activation des mesures mises en place par la Ville de Wavre.

Afin de soutenir les commerces et l’Horeca et les préparer au déconfinement, la Ville a prévu des exonérations, parfois jusqu’en décembre prochain, de diverses redevances. Des parois de plexiglas et des rubalises seront également distribuées. 5000 sacs semblables à ceux offerts par la Ville lors du Week-end Client de 2018 seront également proposés, et des stickers habilleront les surfaces commerciales vides.

Des poèmes de Maurice Carême seront affichés en ville, ainsi que d’autres affiches promouvant le patrimoine local au moyen de visuels mettant en scène des détails de celui-ci. Une dizaine de capsules vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux de la ville, ont également été réalisées autour du bon vivre à Wavre.

Pour finir, afin de soutenir les acteurs économiques du secteur touristique et encourager les citoyens à devenir des touristes dans leur propre ville, la Ville distribuera des pochettes tourisme dans les boîtes aux lettres. Parmi des propositions de balades et autres activités, les habitants pourront y découvrir un flyer présentant le challenge photo de l’été : sur les 9 week-ends de juillet et août, chaque participant devra proposer une photo en lien avec la thématique annoncée du week-end. Celle-ci sera dévoilée la veille de chaque week-end sur la page Facebook de la Ville.

Petit indice, le thème n°1 concerne les emblèmes wavriens… à vos appareils photos !