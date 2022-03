Le retour des airs de gilles en ville après deux ans de silence, le piétonnier de la Grand-Place noir de monde et les cafés d’où s’échappaient musique et cris de joie, la journée carnavalesque de dimanche a permis à des milliers d’Aclots de renouer avec la "vie d’avant". Restait à savoir si sur le plan de l’organisation et de la sécurité, le retour de ces grands rassemblements s’était bien passé.

(...)