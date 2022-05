C’est sur le site de l’ancienne antenne de la RTBF à Wavre que c’est installé, cette année, Le Bivouac. Événement devenu incontournable, il est organisé par Harold Van der Straten, le mari de Julie Taton. L’afterwork débute ce jeudi 5 mai et prendra fin le 30 juillet. Il accueillera nombreux artistes et DJs, ainsi qu’un festival de musique durant deux jours.

L’idée du Bivouac, vient à la base d’un projet précédent réalisé par Harold Propriétaire d’une entreprise de reconditionnement de plastiques. Lors d’un voyage au Burning Man, celui qui a participé à plusieurs éditions du festival, s’est rendu compte d’une chose… derrière l’image hippie et éthique du festival, beaucoup trop de déchets plastiques se retrouvaient abandonnés dans un coin du désert en bout de course. C’est alors que lui vain une idée… pourquoi ne pas faire un campement où les déchets plastiques seraient collectés et réutilisés ? Entre-temps, le Covid est passé par là et le projet ne s’est pas concrétisé tout de suite… Mais si le campement ne s’est pas encore fait aux États-Unis, Harold l’a bien implanté en Belgique. “L’idée c’est de promulguer les circuits courts et le recyclage. Tout ici est fait à la main et avec des produits de récupérations”.

Le village est entièrement composé d’éléments récupérés sur les événements précédents. Les verres en plastique proviennent de l’entreprise de reconditionnement de son initiateur et tout est mis en place pour éviter les déchets inutiles.

“Mon homme a des rêves la nuit et il les concrétise le jour. Moi, je m’assure que tout ça soit réalisable et je l’aide à lui trouver les petites mains”, nous explique Julie Taton.

Cette année, Julie et son mari ont vu les choses en grand ! La musique sera au centre de cette édition avec une main-stage extérieur et une installation sonore digne d’un grand festival. Elle accueillera des DJs en tout genre durant les trois mois. On retrouve, un grand chapiteau avec une autre scène, au cas où il pleut, et qui accueillera un live musical tous les mercredis. Une tante sera dédiée, elle, à la culture et au bien-être avec un partenariat avec le Kids Comedy Club qui se produira sur scène tous les lundis et avec Yoga Room les mardis. Le mercredi sera lui, dédié au cinéma pour les plus jeunes et les dimanches aux tatoueurs. Un chapiteau pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes sera, lui, dédié à la privatisation et au business.

On retrouve également un restaurant à service unique où il faudra réserver pour quatre personnes minimums, avec un menu unique. Celui-ci propose une cuisine primitive (Sans cuisson ou cuisson au feu de bois uniquement), en sharing food.

D’autres espaces dédiés à la nourriture seront également présents sur le site avec notamment des planches à partager, hamburgers, etc.

Le dernier coin et qui n’est pas des moindres est la plaine de jeux pour les enfants. Balançoires et toboggans raviront les plus jeunes pendant que leurs parents s’amusent.

Festival Family Piknik

Les organisateurs ont décidé d’inviter l’un des festivals les plus en vogue du sud de la France, le week-end du 28 et 29 mai : le Family Piknik ! Celui-ci offre chaque année une line-up de grande qualité, avec des DJs reconnue partout dans le monde. Alors que le site est accessible gratuitement en temps normal, l’entrée du festival sera, elle,, payante.

Le Bivouac, c’est un projet familial et amical qui n’a pas fini de faire parler de lui ! Outre l’édition belge qui n’arrête pas de grandir et d’évoluer, son créateur imagine déjà d’autres formats à l’étranger. “La première édition, on l’a faite dans le jardin, aujourd’hui, on a la chance d’être ici”.

Début août, Harold s’envole pour la première édition officielle du Bivouac au Burning Man dans le désert de Nevada.