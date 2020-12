En exagérant un peu, voire beaucoup, on pourrait considérer cette histoire comme un petit miracle de Noël comme en on voit dans tous les téléfilms américains diffusés pendant les Fêtes. Pourtant, la reprise de Caméléon par ses employés n’a rien de fictif et se passe bien chez nous, en Belgique.

« L’initiative vient des employés en eux-mêmes, expliquent Pascale Switten, la directrice générale de Caméléon et Alexis Malherbe, un des deux entrepreneurs bruxellois derrière cette reprise tout sauf banale. On a littéralement été scotchés quand les 80 employés nous ont indiqué dans une lettre vouloir reprendre les magasins. C’est complètement dingue ! »

Et comme souvent, d’un projet un peu dingue débouche une superbe histoire. Car tout juste un mois après la faillite des magasins de Genval et Woluwe (le 25 novembre), ces derniers rouvriront leurs portes le 26 décembre prochain. Le plan de reprise ayant été accepté par la curatelle ce mardi 22 décembre.

Entre-temps, les employés sont devenus des candidats-repreneurs. Un statut encore inédit en Belgique, qui leur permet – le temps de la relance de l’entreprise – de toucher encore leur allocation de chômage. Au terme de cette période, estimée à 2 mois, le fruit de leur travail et des ventes de cette période sera réinvesti dans la société en échange d’une participation comme actionnaire jusqu'à 24 % des actions.

« C’est unique en son genre et une première en Belgique. Ça a été un défi intense que de permettre la réouverture des magasins si rapidement, mais le personnel a été ultra-motivé, continue Pascale Switten . On compte désormais se tourner vers la relance complète de cette nouvelle structure, avant d’apporter quelques innovations progressivement. Mais on peut vous garantir une chose, cette belle histoire est partie pour durer. »

Si Caméléon proposera sensiblement les mêmes collections dans un premier temps, la nouvelle enseigne devrait progressivement se tourner vers une des marques tournées vers l'éco-conception, avec un mode de consommation plus raisonné.

À Genval, comme à Woluwe, au-delà du déstockage de vêtements de marque, les magasins Caméléon 2.0 devraient également progressivement élargir leurs secteurs d’activités, avec l’organisation d’événements et la mise en place d’un coin restauration.

« Être un exemple de solution face au Covid »

Au-delà des magasins de Genval et Woluwe, l’équipe derrière cette reprise tout sauf banale veut créer un précédent. « L’année 2020 a été très dure pour tout le monde. Mais 2021 risque d’être encore très compliquée, avec des faillites inévitables. Alors on veut en quelque sorte envoyer un message d’espoir, pour que cette solution soit opérée dans d’autres magasins par exemple et ouvrir les possibilités face aux conséquences du Covid, concluent Pascale Switten et Alexis Malherbe. Caméléon a été le précurseur en termes de déstockage, on l’a encore été avec le premier bâtiment éco-construit. On l’est encore avec cette relance inédite. Et on espère que ça puisse donner des idées à certains, qui se retrouveraient malheureusement dans la même situation que celle qui était la nôtre il y a un mois encore. »