© Unisound Festival FB

Si le monde de la Culture souffre énormément ces derniers temps, il y a tout de même quelques bonnes nouvelles qui arrivent de temps en temps. La dernière en date, c'est ce subside de 10.000 euros qui a été octroyé par le ministre de la Loterie nationale, David Clarinval, pour faciliter l'organisation de l'Unisound Festival à Court-Saint-Etienne.Il y a quelques mois, les organisateurs de l'événement qui accueille des milliers de personnes sollicitaient un petit coup de pouce financier pour faciliter l'organisation de la 7e édition de ce festival musical 100% accessible. L’Unisound BW Festival, dont le slogan est "Vers une société plus inclusive", est spécifiquement adapté pour que les festivaliers porteurs d’handicap n’aient plus peur de pousser les portes d’autres grands festivals par la suite. Leur rôle dans l’intégration est de vaincre des peurs, rassurer et ouvrir de nouveaux horizons. L’idée est également de montrer au public non porteur de handicap le réel besoin de vivre la culture en société et la beauté de l’intégration de tous., précisaient les organisateurs dans leur demande de subside. Le festival s’inscrit également dans une logique durable en proposant une mobilité douce, des toilettes sèches, alimentation locale et bio, tri des déchets, etc..Un concept qui, visiblement, a séduit le ministre Clarinval qui a répondu positivement à cette demande., explique le ministre de la Loterie nationale.Une bonne nouvelle donc pour l'Unisound Festival mais également pour la culture en générale.