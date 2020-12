Ecolo avait déjà fait part de ses inquiétudes il y a quelques jours à propos d’une réduction supposée des subventions provinciales aux associations dans le cadre du budget 2021 de la Province du Brabant wallon. Pour rappel, celle-ci doit tenir compte de la contribution beaucoup plus importante au financement de la zone de secours dès l’an prochain avec une dotation de plus de 5 millions d’euros et à hauteur de 10 millions d’ici 2024.

C’est cette fois au tour du cdH de charger le collège provincial, dénonçant la fin de 19 primes et subventions aux communes et aux particuliers.