On peut supposer que le nombre de nouveaux cas à Tubize est due à la hausse de tests réalisés en Belgique.

Sciensano a publié vendredi les statistiques relatives à la situation de coronavirus en Belgique durant les dernières 24 heures. Le rapport fait état de 320 nouvelles hospitalisations en Belgique, pour un bilan total qui dépasse la barre des 5.000 morts.

En Brabant wallon, on déplore 876 cas avérés de Covid-19, après test. Ce chiffre ne reprend donc pas les cas suspects et les personnes placées préventivement à domicile, sur conseil de leur médecin par exemple. Cela représente 56 nouveaux cas en 24 heures dans la province.

Fait notable, on constate que parmi ces nouveaux cas, 40 sont situés à Tubize. La cité du Betchard comptabilise 117 cas à elle seule et passe désormais devant Braine-l'Alleud (86), commune la plus peuplée du Brabant wallon. Il s'agit sans doute du résultat de la hausse des tests réalisés en Belgique. Il y en a eu 5.084 ce jeudi et 1.329 ont révélé des cas positifs.

Le 16 avril, on comptait 65 personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon, Sciensano ne précisant pas lesquels. Ce sont deux personnes de moins que la veille. Parmi ces hospitalisations, quatorze sont aux soins intensifs (deux de plus que la veille) et dix sont sous assistance respiratoire.

Deux personnes atteintes du coronavirus ont été admises dans l'un des deux hôpitaux, tandis que cinq personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital.