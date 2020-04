Le rapport de Sciensano annonce 45 nouveaux cas de coronavirus pour la province et deux nouvelles hospitalisations.

Selon le rapport du Sciensano de ce vendredi, le Brabant wallon compte désormais 682 cas avérés de coronavirus après test. Ce sont donc 45 nouveaux cas en 24 heures. Le Brabant wallon reste le moins touché, alors que la province de Namur compte 885 cas, celle de Liège 2.868 et le Hainaut 2.782.

D'après les chiffres publiés ce vendredi par l'institut national de santé publique en Belgique, 69 personnes sont hospitalisées dans les deux hôpitaux du Brabant wallon - sans préciser lesquels - soit deux de plus que la veille. Treize se trouvent toujours aux soins intensifs et onze sont sous assistance respiratoire.

Commune la plus peuplée du Brabant wallon, Braine-l'Alleud reste la commune la plus touchée avec 73 cas (+2). Suivent les communes de Tubize avec 66 cas (+4) et de Wavre avec 62 cas (+8). Cette dernière est la commune du Brabant wallon qui connaît l'augmentation du nombre de cas la plus importante en 24 heures.