Brabant wallon: André Antoine veut redonner "la patate" aux producteurs de pommes de terre © DR Brabant wallon J.Br.

Le secteur de la pomme de terre souffre aussi cruellement.





La crise du Covid-19 touche l’ensemble de la société et le secteur agricole ne déroge malheureusement pas à la règle. Malgré le succès de la vente directe et la progression de la demande de certains produits sur le marché national, le secteur de la pomme de terre est durement impacté par la fermeture des marchés étrangers. “En Wallonie, nous avons 4 000 agriculteurs qui cultivent des pommes de terre et le Brabant wallon en représente 16 %