Les choses changent ! La parité entre les hommes et les femmes sur les listes et dans les collèges communaux, qui relevait encore du fantasme il y a une dizaine d’années, devient doucement une réalité. Les résultats des dernières élections communales ont affiché une belle progression dans ce sens en Wallonie : de 28,3 % de femmes dans les collèges en 2012, on a bondi à 38,6 % en 2018. Et de 13 % de femmes avec l’écharpe mayorale, on est passé à 18 %.

Une avancée possible notamment grâce aux différentes législations votées au fil du temps, dont le décret adopté par le parlement wallon en 2017 imposant un minimum d’un tiers d’élus du même sexe dans les collèges. Le principe de la tirette, qui fixe la parité hommes-femmes sur les listes électorales et une alternance entre les sexes, a également contribué à faire entrer davantage de femmes dans nos exécutifs communaux.

Et si l’on observe les résultats issus des dernières élections, on se rend compte que, cocorico, le Brabant wallon est le meilleur élève de Wallonie en termes de parité hommes-femmes. Deux élus sur cinq au sein de nos collèges sont des femmes. Soit 40,56 % ! Bien plus qu’au sortir des élections communales de 2012 où elles étaient présentes à hauteur de 36,7 %. À Perwez, Beauvechain et Mont-Saint-Guibert, la moyenne du nombre de femmes avoisine les 66 %, avec 4 dames pour 2 hommes.

Notons que les communes qui ont moins du tiers imposé ne sont pas pour autant dans l’illégalité. Tubize ou encore Nivelles, avec leur 28,57 %, font simplement partie de ces communes qui, à la faveur de l’arrondi, restent sous la barre des 33 %.

Ce taux de 40,5 % est donc le plus élevé de Wallonie. À titre de comparaison, on compte 38 % de femmes dans les collèges du Hainaut et à Liège ; 37 % à Namur et 37 % dans la province de Luxembourg.

Concernant les femmes bourgmestres dans notre province, elles sont désormais 6 sur 27, soit 22 %, alors qu’elles n’étaient que 3 à l’issue du scrutin de 2012 (11 %).

Mieux encore , sept communes sur les 27 du Brabant wallon, soit près d’un quart, comptent une majorité de femmes ou détiennent une parité entre les sexes. Alors qu’on frôle à peine les 20 % dans les autres provinces wallonnes.

"À ma connaissance, aucune commune de la province n’a eu de difficultés à atteindre le tiers de femmes, indique Valérie De Bue, la ministre des Pouvoirs locaux. Il y a eu beaucoup de candidates particulièrement motivées qui ont mené de belles campagnes et qui ont eu de beaux résultats. Quant aux femmes bourgmestres, c’est mieux qu’en 2012. La progression se poursuit et suscite des vocations. Quatre communes ont plus de femmes que d’hommes, ce décret permettra donc aussi d’assurer une présence d’hommes minimum dans les collèges."

La ministre wallonne nuance toutefois la hausse de 10 % de la présence des femmes entre les deux élections communales. Si l’on peut s’en réjouir, il ne faut pas non plus qu’il s’agit d’une moyenne et celle-ci peut, dit la ministre, occulter des inégalités au sein de certaines communes. Raison pour laquelle elle a demandé une évaluation plus poussée des résultats.