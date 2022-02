Le pic de la vague Omicron serait-il derrière nous? Dans les hôpitaux du Brabant wallon, on attendra encore quelques jours pour se prononcer. Le nombre de patients Covid a fortement augmenté, ces derniers jours, dans les hôpitaux brabançons. Et les admissions de patients Covid n’avaient plus été aussi nombreuses depuis deux mois.

81 personnes sont actuellement hospitalisées dans les hôpitaux recensés en Brabant wallon, à savoir la clinique Saint-Pierre et les centres hospitaliers du Groupe Jolimont.

Il y a une semaine, 51 patients Covid étaient hospitalisés en Brabant wallon. Il y a 14jours, ils étaient 42. Sciensano ne fait pas la distinction entre les patients hospitalisés pour ou avec Covid. Il n’y avait plus eu autant de "patients Covid" dans les hôpitaux du Brabant wallon depuis le 20 novembre 2020, constate-t-on à la lecture des statistiques Sciensano.

Sept des patients Covid actuellement hospitalisés en Brabant wallon requièrent des soins intensifs. Au pire moment de la pandémie, en novembre 2020, 152 personnes étaient hospitalisées simultanément dans les unités Covid du BW.

