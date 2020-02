La Province est l'une des plus touchées par les chutes d'arbres

Les pompiers brabançons ont déjà enregistré plus de deux cents appels ce dimanche.

Les pompiers de l'ensemble du Brabant wallon sont mobilisés depuis dimanche vers 8h00 en raison de fortes rafales qui soufflent sur la province. "Nous avons déjà été sollicités pour effectuer entre 100 et 200 missions", précisait peu avant 11h00 un dispatcheur de la zone brabançonne.

Des arbres ou branchages encombrant les voiries ainsi que des tuiles et objets divers envolés constituent les principales interventions.

La région de Wavre est particulièrement impactée. Vers 16h00, la sortie de l'E411 à Bierges, dans le sens Bruxelles-Namur était fermée, afin de permettre aux pompiers de dégager les nombreux arbres couchés, empêchant tout passage!

Dans l'est brabançon et à Nivelles, le nombre de demandes est plus réduit même si, vers 14h30, le passage était obstrué face au Colruyt avec un arbre tombé sur la voirie.

"Les postes de Tubize et Braine-l'Alleud sont pour l'instant moins sollicités", conclut-on à la centrale de la zone de secours.