La courbe du nombre de cas ne cesse de progresser.

Les derniers chiffres de Sciensano, l'institut national de santé publique en Belgique, diffusés ce samedi, font état de 3.346 décès liés au coronavirus dans notre pays. En Brabant wallon, on dénombre désormais 702 cas avérés après test en 24 heures. Ce sont vingt nouveaux cas par rapport à la veille. On ne comptabilise pas ici les malades suspectés d'être atteints du Covid-19 et qui sont en quarantaine chez eux.

Il y a 68 personnes hospitalisées dans deux hôpitaux brabançons, soit une de moins que la veille. Quinze se trouvent aux soins intensifs, dix sous assitance respiratoire. Cinq personnes ont pu quitter l'hôpital... Mais cinq autres y ont été admis.

Parmi les communes du Brabant wallon les plus touchées, Braine-l'Alleud reste celle qui compte le plus de cas avec 73 cas avérés. C'est aussi la commune la plus peuplée du Brabant wallon avec plus de 40.000 habitants. Arrivent ensuite Tubize (69) et Wavre (63 cas). Le nombre de décès n'est communiqué qu'à l'échelle de la région et du pays.