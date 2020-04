Les chiffres publiés ce samedi sont plutôt encourageants pour la province.

Alors qu'on avait diagnostiqué 56 nouveaux cas en Brabant wallon dans la journée de jeudi, les chiffres de Sciensano annonce pour la journée de vendredi 14 nouveaux cas avérés de Covid-19, après test de dépistage. Ce qui porte à 890 le nombre total dans la province. À l'échelle du pays, les experts ont annoncé 290 nouveaux décès. Au total, 5.453 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 depuis le début de sa propagation dans notre pays.

Outre ces résultats plutôt encourageants, l'institut national de santé publique en Belgique précise 57 personnes atteintes du coronavirus sont actuellement hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés du Brabant wallon. Ce sont huit personnes de moins que la veille. Quatorze se trouvent toujours aux soins intensifs et treize sont sous assistance respiratoire (trois de plus que la veille). Bonne nouvelle cependant : neuf personnes ont pu sortir de l'hôpital, soit quatre de plus que jeudi, tandis que deux nouveaux patients atteints du Covid ont été admis.

Au niveau des chiffres par commune, Tubize est depuis vendredi la commune qui compte le plus de cas avérés, avec 117 cas, devant Braine-l'Alleud (88) et Wavre (75). La cité du Betchard a vu vendredi son nombre de cas augmenter de 40 en seulement 24 heures suite aux tests réalisés dans les maisons de repos. "Les chiffres sont difficiles à interpréter et préoccupent beaucoup d’entre vous car ils vont en augmentant sur notre territoire, indique samedi la Ville de Tubize dans une lettre ouverte à ses citoyens. Le testing du personnel et des résidents mis en place au sein des quatre institutions de notre entité influent beaucoup sur ce chiffre actuellement."