La Province a conclu un partenariat avec ProVélo pour booster la mobilité alternative.

Les habitants du Brabant wallon se sont remis au vélo durant le confinement, certains magasins ont été littéralement vidés et pour soutenir ce mouvement, de nouvelles primes sont désormais annoncées au niveau régional. D’autres niveaux de pouvoir en octroyaient déjà et sur le terrain, les initiatives se multiplient pour favoriser la mobilité douce, notamment en matière de création d’infrastructures spécifiques.

Cela suffira-t-il pour que le vélo ne soit plus un loisir mais un outil de mobilité au quotidien, notamment pour se rendre au travail ? La Province estime qu’elle peut y contribuer via le projet pilote “MobiBW” inspiré d’opérations menées en France, notamment à Grenoble.

Grâce à un partenariat avec ProVélo, elle proposera à une centaine de volontaires un coaching personnalisé pour changer les modes de déplacement. Les candidatures sont à envoyer dès que possible (www.brabantwallon.be/mobibw) et l’expérience commencera en septembre. Ceux qui seront retenus bénéficieront gratuitement d’un coaching individuel pour identifier et tester durant quatre semaines des mobilités alternatives.

Il s’agit d’essayer le vélo classique ou électrique, de se former à circuler en sécurité dans le trafic mais aussi, en fonction des contraintes et des besoins, d’opter pour la multimodalité en utilisant aussi les bus TEC ou les trains pour se rendre au travail.