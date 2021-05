Plus de 32.000 euros envolés au préjudice d’un ancien bâtonnier du barreau du Brabant wallon

Aujourd’hui, aux dernières nouvelles, Jean-Louis D. serait quelque part en Suisse où suite à une agression dont il aurait été victime, il aurait beaucoup perdu de ses capacités physiques et intellectuelles. Le conditionnel s’impose: le gaillard qui a pratiquement 70 ans est connu pour avoir commis de nombreuses escroqueries depuis près de trente ans, ce qui lui a permis de mener un joli train de vie en roulant ses contemporains dans la farine.

Il a d’ailleurs été condamné à trente-cinq reprises, notamment en Belgique où il avait comme avocat un ancien bâtonnier du barreau du Brabant wallon qui avait noué avec lui une certaine relation de confiance.

En 2016, ce professionnel nivellois a reçu un appel de ce client un peu particulier, qui était établi en France à l’époque. L’homme lui a expliqué qu’il avait de nouveaux ennuis, une dame qui avait été victime d’une escroquerie lui réclamant, à lui et à un de ses amis, un montant de 32.500 euros.

A condition qu’il paie de manière urgente, il pouvait encore éviter un procès qui n’aurait sans doute pas tourné en sa faveur. Et, coup de bol, il disposait de l’argent nécessaire. Mais il craignait qu’après avoir payé, les choses tournent mal. Il avait dès lors pensé que s’il ne versait pas la somme lui-même mais qu’elle venait d’un avocat, avec tout le caractère officiel lié à ce paiement, la procédure pourrait s’arrêter.

En clair, il a demandé à son conseil belge de verser les 32.500 euros lui-même à la Française, en précisant évidemment qu’il rembourserait rapidement. Vu le profil de son client, l’avocat s’est sans doute un peu méfié mais il a reçu un courriel envoyé par la dame, qui a semble-t-il achevé de le convaincre que son client n’allait tout de même pas oser dépouiller son propre avocat.

Il a payé… et n’a plus eu de nouvelles de l’escroc, ni de celle qui était censée toucher cette somme rondelette. L’avocat s’est résolu à déposer plainte et l’affaire a été examinée par le tribunal correctionnel, il y a un mois.

Jean-Louis D. n’était pas présent mais était défendu par deux avocats qui ont glissé qu’il y avait sans doute eu une "petite négligence" de la part de la victime. Ils ont affirmé que leur client était prêt à entamer un remboursement, à hauteur de 3.000 euros par mois.

Le tribunal les a pris au mot: le prévenu a été condamné ce mardi à trois ans de prison et à une amende de 8.000 euros, assortis d’un sursis probatoire dont une des conditions est de rembourser la partie civile.