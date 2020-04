Le collège communal a décidé d’annuler tous les événements publics d’avril et de mai.

Personne ne pouvant dire aujourd’hui quand prendront fin les mesures de confinement ni quelles seront les étapes d’une sortie de crise progressive, le collège communal aclot a dû prendre des décisions pour les événements à venir. Avril et mai sont déjà des mois bien occupés en terre aclote mais finalement, toutes les manifestations publiques sont annulées.

C’est le cas pour les portes ouvertes aux serres communales, pour la foire agricole du 1er juin, les commémorations patriotiques, Nivelles Villages, les premières Aclot Brocante…

La braderie, grand événement commercial dans le centre-ville, devait avoir lieu le 21 mai. Elle passe à la trappe également.

Double peine pour les commerçants qui ont déjà dû fermer durant plusieurs semaines ?

« Non parce qu’on veut organiser d’autres événements par la suite, affirme l’échevin du commerce, Benoit Giroul. Il y avait trop d’inconnues, on ne pouvait pas faire autrement. Qui peut dire si les gens se déplaceront déjà en masse à la fin du mois de mai ? Se pose aussi la question des démarques qui sont traditionnellement consenties pour la braderie. On ne sait pas si cela sera autorisé cette année. Il faut aussi organiser les choses à l’avance, cela nécessite des réunions qui ne peuvent pas avoir lieu pour l’instant… »

Pas sûr cependant que d’autres événements commerciaux plus tard correspondront aux changements de collection dans les magasins… Le collège a également contacté les représentants des forains pour leur annoncer qu’il n’y aurait pas de foire comme c’est traditionnellement le cas à la braderie de printemps.