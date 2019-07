L’orage aussi violent que localisé qui a fait tomber deux hêtres jeudi soir dans le parc du château du Cheneau, à Braine-l’Alleud, a compliqué une situation qui n’était déjà pas simple.

Plusieurs chutes d’arbres accidentelles ont déjà eu lieu sur place depuis trois ans, et deux campagnes d’abattages préventifs, après expertise des hêtres du parc, ont déjà été effectuées par la commune.

Il y a deux mois, alors que les arbres que l’expert pointait comme les plus dangereux étaient coupés, un riverain a introduit une action en référé en extrême urgence pour faire suspendre l’arrêté du bourgmestre permettant cet abattage. La commune n’était pas partie à la cause, vu l’urgence, et la présidente du tribunal de première instance a effectivement suspendu l’arrêté du maïeur brainois.

Des astreintes sont prévues en cas de non respect de cette ordonnance. La commune s’est donc conformée à la décision de justice, tout en introduisant un recours afin de pouvoir faire valoir son point de vue. Ce recours doit être plaidé mardi à Nivelles.

Souci: après la tempête de jeudi, l’expert déjà mandaté par la commune s’est à nouveau rendu sur place vendredi après-midi. Et d’après ses constatations, il faut à nouveau mettre au sol quelques arbres, pour des raisons de sécurité…

Il est cependant impossible de suivre cette recommandation sans contrevenir à la décision judiciaire. Le bourgmestre Vincent Scourneau a résolu le dilemme en prenant, ce vendredi soir, un arrêté qui interdit l’accès du public au parc jusqu’à mardi au moins.

On verra ensuite en fonction de ce qui sera plaidé puis décidé au palais de justice…