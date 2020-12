L’équipe du restaurant gastronomique Max&Moi, situé Grand Place Baudouin Premier à Braine l’Alleud, a décidé d’offrir de son temps pour préparer un repas de fêtes pour les plus démunis. Maxime Peters et Pina Maratta, les associés et gérants, ont rappelé le chef David Vanbeginne en cuisine, mais également son futur second, Dimitri Pisvin, qui a récemment participé à Objectif Top Chef, et sa femme Cathy.

Pina et Maxime ont ouvert leur restaurant il y a tout pile un an. Malgré la crise, ils ont tout de même voulu venir en aide aux personnes précarisées, alors que leur secteur fait partie des plus impactés par la crise sanitaire. « Pina a eu l'idée et je l’ai trouvée super. C’est quelque chose qui nous touche parce qu’on vient tous les deux de situations pas forcément faciles. On sait ce que ça peut être », dit Maxime Peters. Ils ont contacté le frigo solidaire qui se trouve en face du restaurant. « Les responsables ont une liste de personne dans le besoin », rajoute-t-il.

Leurs fournisseurs ont accepté d'offrir les ingrédients de la recette. « On a fait 104 repas. On aurait aimé faire plus mais voilà, c’est compliqué. Pour nous c’est aussi une période difficile car on n'a pas de revenus », explique Pina. Au menu ? Une bisque de crevette grise et sa rouille en entrée, un poulet fermier accompagné d’une potée ardennaise et de sa sauce à l’estragon pour le plat. Enfin, David Laurent, un pâtissier de Braine l’Alleud, offre un merveilleux revisité comme dessert

Après 10h de préparation en cuisine, l’heure de la distribution est arrivée. C’est devant le restaurant, sous une tonnelle, que l’équipe a accueilli les personnes en situation de précarité, le tout en leur offrant un bon verre de vin chaud de la maison. Ce qui est sûr, C’est qu’ils sont déjà prêts à recommencer l’année prochaine.