A partir de ce mardi soir, la commune de Braine-L’Alleud offre 20 euros sur l’addition de certains restaurants locaux, annonce le bourgmestre Vincent Scourneau sur sa page Facebook. Cette action va durer tout le mois de juin et sera uniquement valable sur les repas consommés à partir de 18h et dont l’addition est supérieure à 35 euros par personne. Ceci à l’exception des plats à emporter et du service de livraison.

Les premiers restaurants qui participent à cette opération sont : Copyright, Hau Wang, La Chine Impériale, La Vache sur le toit, le 421, Le Dragon Royal, M&M comme à la maison, Maison Marit, Mamy Jack Bar, Pizzeria Monte San Giovanni, Poivre Noir, Resto Tra Di Noi, Wapi Snack.

Cette action permettra de relancer le secteur de l’Horeca fortement impacté par la crise sanitaire.