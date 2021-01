Ce vendredi matin, Fatima et Ismaël ont eu l’immense bonheur de voir leur famille s’agrandir : leur petit Rayane voyait le jour au Chirec de Braine-l’Alleud, à 11h14 précisément. Ça fait de lui le premier bébé du Brabant wallon né en 2021. Le deuxième est né à 12h à la clinique Saint-Pierre à Ottignies.

Prévu le 28 décembre, le petit bout de 3,750 kg a visiblement préféré naître en 2021. “Monsieur préférait attendre pour ne pas qu’on lui dise plus tard qu’il est né durant l’année du Covid”, sourit son papa, Ismaël Abdelkader.

Les parents de Rayane, originaires de Tubize, sont venus une première fois à l’hôpital à 13 heures ce jeudi mais le travail n’a commencé qu’à 22 heures, lorsqu’ils sont retournés. La nuit a donc été longue pour les jeunes parents. “Vu la crise, ça n’a pas changé grand-chose à notre soirée, on n’allait tout de même rien faire cette année, poursuit le papa. On a fait une nuit blanche, on est crevé mais dès que le petit est né, on a tout oublié, notre fatigue, les douleurs. C’est magique, il n’y a pas de mot pour décrire ce qu’on ressent.”

Les parents tiennent à saluer l’attention portée par les sages-femmes, malgré le contexte sanitaire compliqué. “Elles ont fait un travail remarquable. Elles ont ce côté humain qu’on ne voit nulle part ailleurs.”