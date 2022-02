Le 12 octobre dernier, des habitants de la rue Vallée Bailly, à Braine-l’Alleud, ont alerté la police après avoir observé le comportement inquiétant de trois personnes masquées, la tête couverte par les capuches de leur sweat-shirt. Les agents qui se sont rendus sur place, ont découvert quelque chose d’un peu particulier.



Dans un appartement où plusieurs jeunes étaient rassemblés, les trois suspects avaient fait irruption avec des armes. L’un d’eux portait un pistolet - d’alarme mais les victimes ne pouvaient pas le savoir - et un autre avait un couteau, qui a été mis sous la gorge d’une des victimes. Sur place, une femme enceinte a d’ailleurs été tellement choquée par cette agression qu’elle a fait une crise d’épilepsie et a dû être prise en charge par le service de secours.

Les voleurs, qui savaient manifestement ce qui se tramait dans l’appartement, y ont fait main basse sur 100 grammes de cannabis. Un des jeunes présents avait directement reconnu le "meneur" du groupe d’agresseurs : Hamza F., un Brainois de 21 ans, a un physique assez caractéristique.

"J’ai fait une grosse bêtise"

Il est aussi plus que connu de la police locale, et les enquêteurs sont allés directement chez lui pour procéder à une perquisition. Le gaillard les a accueillis en s’étonnant que braquer des "dealers" soit considéré comme un vol comme les autres…

"J’ai fait une grosse bêtise", a-t-il nuancé il y a quinze jours devant le tribunal. Avant d’être repris par la présidente : "Non, un vol avec violence, ce n’est pas une bêtise : c’est un crime au sens de la loi pénale !"

Le Brainois et deux complices, Kevin M., de Lasne, et Mehdi A., d’Anderlecht, sont en prison depuis les faits. Tous sont en aveux et disent regretter amèrement.

"Je me suis demandé ce que j’allais plaider face à autant de stupidité, déployée jusque dans l’exécution des faits, avait soupiré à l’audience l’avocat d’Hamza F. Ils se sont fait remarquer en rue alors qu’ils savaient ce qu’ils allaient commettre, ils vont sur place en passant par le souterrain de la gare où ils sont filmés… Et comme ils y vont en se disant qu’ils ne vont pas faire de mal aux victimes, ils se disent que ce n’est pas grave. Alors qu’évidemment, pour ceux qui les voient débarquer armés dans cet appartement, c’est un choc énorme."

Les conseils des trois jeunes prévenus avaient plaidé une peine de travail à titre principal, affirmant qu’après trois mois de détention préventive, leurs clients avaient bien compris la leçon.

Mais dans le jugement, le tribunal ne les suit pas : il souligne au contraire la gravité des faits, et les antécédents des prévenus qui n’ont manifestement rien appris de leurs précédents passages devant la justice. En état de récidive, Hamza F. écope de trente mois d’emprisonnement ferme. Kevin M. prend deux ans avec un sursis probatoire pour la moitié de cette peine. Et Mehdi est condamné à dix-huit mois de prison assortis d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive.