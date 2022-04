La cour d’appel de Bruxelles a considérablement diminué la peine infligée par le tribunal correctionnel à Turan B. - connu aussi sous deux alias -, un Bruxellois né en janvier 1984. L’intéressé a été reconnu coupable de coups et blessures sur sa compagne de l’époque, en 2014, ainsi que de destruction de biens mobiliers.

Insultée, humiliée et rossée !

Le 3 août 2014, le trentenaire est revenu d’une sacrée virée dans les bistrots de la capitale, a insulté, humilié et rossé la jeune plaignante qui est allée se réfugier dans la chambre de leur fillette. De rage, il a détruit un lavabo, la vitre d’une porte, un ordinateur portable et un téléphone.

Le couple s’était formé en 2007, et de cette relation est née une enfant le 7 juillet 2011. Les disputes ont été légion dans le ménage et Turan B. a déjà été condamné en 2012 pour violences familiales. Mais il avait aussi un antécédent de 2006, soit une peine de 2 ans ferme pour braquages, coups et blessures et rébellion envers l’autorité. Il a reconnu qu’il a consommé des stupéfiants pendant plusieurs années. C’est peu après sa sortie de prison qu’il a rencontré la jeune femme.

Il y eut d’autres plaintes enregistrées par la victime. Mais en août 2014, elle a définitivement rompu, se réfugiant dans une maison d’accueil pour femmes battues.

Pendant l’instruction des faits imputés au prévenu, un Brainois s’est présenté à la police. Il a expliqué qu’il le connaissait depuis plusieurs années, qu’il savait qu’il avait été addict aux stupéfiants et qu’il l’aidait à aménager un studio à Braine-l’Alleud.

Mais, à un certain moment, le témoin a commencé à avoir des doutes concernant le trentenaire qui semblait avoir aménagé une cache dans la mezzanine. Il était frappé par le fait qu’il s’absentait longtemps dans la mezzanine et, un jour, en l’absence de Turan B., le Brainois a fouillé celle-ci, pensant trouver de la dope. En réalité, il a saisi deux pistolets et des dizaines de munitions qu’il a remis à la police.

La plaignante a dit ne pas avoir rompu plus tôt et regretter de ne pas avoir déposé plus de plaintes mais elle a affirmé qu’elle craignait des représailles de la part du prévenu. Un jour, elle avait découvert le canon d’une arme à feu…

Le tribunal correctionnel avait prononcé une peine modérée en infligeant 20 mois de détention ferme au prévenu. Mais la cour d’appel l’a acquitté de la prévention de harcèlement et a limité les violences infligées à son ex-compagne à la date du 3 août 2014. Compte tenu également de l’ancienneté des faits - près de 8 ans -, les juges lui ont accordé le bénéfice d’une peine de travail de 180 heures.