L'un des auteurs a pu être plaqué au sol par un habitant des lieux.

Un cambriolage a été commis, mercredi midi à Braine-l’Alleud. Des voisins ont surpris deux cambrioleurs qui quittaient précipitamment un immeuble de la rue du Doignon. L’un des occupants âgé de 17 ans rentrait chez lui lorsqu’il a croisé les malfrats. Il en a plaqué un au sol et est parvenu à le maîtriser jusqu’à l’arrivée des policiers. L’homme a été interpellé et privé de liberté.

Quelques minutes plus tard, dans l’avenue de la Belle Province, des agents de quartier en patrouille ont interpellé le second suspect, en possession des objets volés. L’individu a aussi été privé de liberté. Les deux hommes, nés en 1993 et 1994, se trouvent en séjour illégal en Belgique. L’un est tunisien, l’autre algérien. Ils ont été déférés jeudi au parquet du Brabant wallon et présentés à un juge d’instruction auprès duquel la délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise.