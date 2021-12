Lorsque le conseil communal a évoqué l’ordre du jour de l’assemblée générale d’inBW, lundi soir à Braine-l’Alleud, Manon Bourgeois (PluS) a profité de l’occasion pour interroger l’échevin en charge de la propreté, Henri Detandt (MR). Il y a plusieurs mois déjà, celui-ci avait promis de proposer une solution alternative à la collecte de porte en porte des déchets organiques. Braine ne veut en effet pas s’inscrire dans ce système qui implique que des camions passent dans chaque rue pour récolter des quantités parfois très faibles. Dans des entités voisines, on parle de trois kilos par an et par habitant, ce qui n’est pas proportionné au coût de la collecte, ni à la pollution engendrée par celle-ci.