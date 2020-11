La pharmacie située à côté de la maison communale à Mont-Saint-Guibert a été braquée ce jeudi à 18h30, a indiqué vendredi le parquet du Brabant wallon. Trois auteurs cagoulés et gantés ont fait irruption dans le magasin et ont braqué deux employés ainsi qu'une cliente. Un des auteurs a exhibé une arme à feu tandis qu'un autre tenait un marteau. Ils se sont fait remettre le contenu de la caisse et d’un coffre fort. Le préjudice est indéterminé à ce stade. Une enquête est en cours. Les employés et la cliente ne sont pas blessés mais fortement choqués.