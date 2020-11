Braquage au Proxy Delhaize de Sart-Messire-Guillaume: les clients mis en sécurité dans le frigo Brabant wallon J.Br. Les trois braqueurs, dont deux étaient armés, sont finalement repartis avec de l'argent liquide et des cigarettes. © DR

Samedi soir, aux alentours de 20h, un braquage à main armée s'est déroulé au Proxy Delhaize de Sart-Messire-Guillaume, dans l'entité de Court-Saint-Etienne. Trois braqueurs, dont deux étaient armés et un autre muni d'un marteau, ont soudainement fait irruption dans le magasin avant d'exiger de se faire remettre le contenu de la caisse. Visiblement, ils savaient ce qu'ils faisaient (et connaissaient l'endroit) et ils sont finalement repartis avec de l'argent liquide et quelques paquets de cigarette, sans oublier de donner un coup de marteau dans le magasin.



Malgré l'intervention rapide des forces de police, à leur arrivée, les trois braqueurs avaient déjà pris la poudre d'escampette.



A noter le courage de l'un des employés qui a eu la présence d'esprit de rapidement emmener les clients présents sur place dans les frigos du magasin afin de les mettre en sécurité.



Finalement, personne n'a été blessé et les dégâts sont limités, tout comme le butin emporté par les trois braqueurs.



Ce dimanche matin, le Proxi Delhaize était d'ailleurs ouvert pour accueillir ses habitués.